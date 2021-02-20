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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa’da tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Operasyondan detaylar

Bild Akalan Tefecilik Tefeci Operasyonu 

-Polisin adresleri arama detayları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda binlerce lira değerinde senetler ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipler, Viranşehir ilçesinde, tefecilik suçuyla mücadeleye yönelik bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda A.E. ve İ.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların nakit ihtiyacı olan mağdurlara yüksek faizli borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları, imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur şahısları zor duruma düşürdükleri tespit edildiği bildirildi.
Adreste yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 6 adet tapu senedi, borçlu şahıslara ait toplam değeri yaklaşık 500 bin lira değerinde 6 adet senet ve çok sayıda dokümana el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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