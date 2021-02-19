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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavga kamerada

Şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavga kamerada

şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavga kamerada

Hastane Şanlıurfa Cep Telefonu Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-Kız alıp verme kavgasında 7 yaralı
-Meydan savaşı gibi kavga kamerada
-Genel kavga detayları
-Polis, sağlık ekipleri

( ŞANLIURFA )- Meydan savaşı gibi kız alıp verme kavgasında 7 kişi yaralandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Meydan savaşını andıran kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Edinilen bilgiye göre kavga, Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi. Hayati Harrani Caddesi üzerinde daha önce aralarında iddiaya göre kız alıp verme meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile karşı karşıya geldi. İki kişi arasında başlayan tartışmaya diğer aile fertlerinin de katılmasıyla büyüyerek taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydan savaşını andıran kavgada taş ve sopa darbeleri ile İ.B.M., A.M., M.M., Ş.M., H.K., İ.K. ile İ.H.K., yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 7 kişi ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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