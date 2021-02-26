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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Devrilen minibüsten detay

Hastane Jandarma Tarım Trafik Kazası Güvenlik Önlemi 

-Olay yerinden detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 34’üncü kilometresinde bulunan GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Halil K. idaresindeki 72 AT 788 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada minibüste bulunan 12 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere taşındı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BB-SD-
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