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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da tarihi Kızılkoyun Nekropolünde fotoğraf sergisi

Şanlıurfa’da tarihi Kızılkoyun Nekropolünde fotoğraf sergisi

Şanlıurfa Kızılkoyun Nekropolünden detay

Tarih Bilinci Yabancı Turist Farkındalık Fotoğraf Sergisi Ziyaretçiler 

-Müzik eşliğinde fotoğraf sergisinden detay
-Tarihi fotoğraflardan detay
-Tarihi Kızılkoyun Mağaralarından detay
-Fotoğraf sergisinde bulunan vatandaşın konuşmaları
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Kızılkoyun Nekropolünde ‘Turizm Şehri Şanlıurfa’ konulu fotoğraf sergisi açıldı. 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı idaresinde tarihi Kızılkoyun Nekropolünde Şanlıurfa’nın turizm zenginliği fotoğraflarla aktarıldı. Keşfedildiği günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Nekropol alanı, Turizm Şehri Şanlıurfa temalı fotoğraf sergisi ile ziyaretçilerini bekliyor. Şanlıurfalı Turizmci Kamil Türkmen, Turizm Şehri Şanlıurfa konulu fotoğraf sergisinin tarihi bir yer olan Kızılkoyun Nekropolünde sergilenmiş olmasının son derece önemli olduğunu kaydederek, bu serginin vatandaşlarda tarih bilincini artıracağı ve farkındalık oluşturacağını aktardı. Fotoğraf sergisini görmek isteyenler etkinlik takvimine göre ziyaretlerini sürdürebilecekler. (MB-SD-Y)
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