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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da tarihi keşif: Cilalı taş devrine ait ören yeri bulundu

Şanlıurfa'da tarihi keşif: Cilalı taş devrine ait ören yeri bulundu

alanda çalışan arkeologlar

Taş Devri Neolitik Hantepe 

-ören yeri detaylar
-inceleme yapan ekipler
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Yaklaşık 10 bin yıllık olduğu tahmin edilen ören yeri bulundu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Sayburç Mahallesi'nde bir evin altında ve bahçesinde neolitik çağ yani cilalı taş devrine ait ören yeri bulundu. Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Sayburç Mahallesi'nde bir evin altında ve bahçesinde neolitik çağ, yani cilalı taş devrine ait ören yeri keşfedildi. Kazı çalışmalarına başlanan tarihi alanda incelemeler devam ederken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Sayburç Mahallesi'ndeki kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Başkan Baydilli’ye ziyarette Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan ve Harran Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci eşlik etti. Başkan Baydilli, Kazı Başkanı Doç. Dr. Eylem Özdoğan’dan çalışmalarla ve ortaya çıkan eserlerin dönemiyle ilgili bilgi aldı. Kazı çalışmalarının devam ettiği ören yerinin 10 bin yıllık olabileceği öğrenildi. Şanlıurfa'da 12 bin yıllık olduğu belirlenen Göbeklitepe ve Göbeklitepe'den 3 bin yıl daha eski olduğu tahmin edilen Karahantepe bulunuyor.
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