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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adli tıp detayları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Cenaze Küçük Çocuk Sulama Kanalı Oyder Trol 


- Şanlıurfa´da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçe kırsalındaki Boydere Mahallesinde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Ayşe Dorse, iddiaya göre mahalle yakınlardan geçen sulama kanalına düştü. Kısa süre sonra yakınları tarafından yapılan arama sonucunda küçük çocuk hareketsiz halde bulunarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dorse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-LO-Y)
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