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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da soba faciası: 3 ölü

Şanlıurfa’da soba faciası: 3 ölü

evin önündeki kalabalık

Soba Faciası Olay Yeri İnceleme Karbonmonoksit Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polisler
-inceleme yapan ekipler
-evden görüntüler
-detaylar
-fotoğraflar

( ŞANLIURFA )- Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 2 katlı bir evin giriş katında yaşayan Suriye uyruklu 3 kişilik aile, gece sobaya kömür attıktan sonra uyudu. Öğle saatlerinde aileye ulaşamayan yakınları, evlerine gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açtıklarında Suriye uyruklu Dünya El Saavi (10), Saye El Feyyet (65) ve Ahmet El Canot (75) isimli şahısların cesediyle karşılaştı.Eve çağrılan sağlık ekipleri, şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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