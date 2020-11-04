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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobilden detay görüntüler

Bild Akalan Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Saldırı 

-Polis incelemesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mera alanı nedeniyle husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası önü kişi ve kişiler tarafından kesilen M.S. H.D., S.D. ve H.Y.’nin içerisinde bulunduğu otomobil silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sürücü M.S.olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan H.D., S.D. ve H.Y. ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SD-
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