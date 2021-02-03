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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da silahlı çatışma anı kamerada

Şanlıurfa’da silahlı çatışma anı kamerada

kavga anına ait görüntüler

Çatışma Döner Bıçağı Silahlı Kavga Silahlı Çatışma Cep Telefonu 

-olay yeri
-polisler
-gözaltına alınanlar
-ele geçirilen malzemeler

( ŞANLIURFA )- Tarafların kavgada kullandığı aletler dehşete düşürdü ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, döner bıçaklı, kamalı, bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken 30 kişi ise gözaltına alındı. Kavga anı ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek binası yanında yaşandı. Dün Eyyübiye ilçesindeki Eyüp Peygamber Caddesi ile Balıklıgöl önünde kavga eden grup, bu gün Şanlıurfa Toptancılar Merkezi içerisinde yeniden karşılaştı. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada taraflar birbirlerine silahla ateş açarak döner bıçağı, kama, bıçak, taş ve sopa kullandı. İl Emniyet Müdürlüğü ek binası yanında yaşanan kavgaya hemen müdahale eden polisler, tarafları kısa sürede ayırdı. Kavgada 2 kişi yaralanırken 30 kişi de gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavgada kullanılan malzemeler şaşırttı Olay yerinde ve çevredeki araçlarda arama yapan ekipler, aralarında döner bıçağı, kama, bıçak ve silahların da olduğu kavgada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Tarafların kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırması ve silahlı çatışma anı ve mermilerden korunmaya çalışanlar yer alıyor. (Şİ-SD-
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