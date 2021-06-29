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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı

Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı

Şanlıurfa

Su Gesi Gölgeli 

-Sıcak hava bunalttı
-Vatandaşlar parklarda gölge alanlara akın etti
-Çeşme başlarında su içen ve başını çeşme suyu ile yıkayanlar
-Açıklamalar
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) -- Vatandaşlar çeşme başlarında serinlemeye çalıştı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çeşme başlarında serinlemeye çalıştı. Şanlıurfa'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın bunalttığı vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanlara akın etti. Kentte vatandaşlar güneş ışınlarına maruz kalmamak ve sıcak hava dalgasından korunmak için gölgelik alanlarda ve çeşme başlarında serinlemeye çalıştı. Parklarda ağaç gölgesinde zaman geçiren vatandaşlar, hafta başından itibaren sıcak havanın iyice etkisini arttırdığını söyledi.

(BB-LO-Y)
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