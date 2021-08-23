Şanlıurfa’da sezon öncesi okullarda kapsamlı temizlik

-temizlik çalışması yapılan okullardan detay

-temizlik yapan işçi ve araçlardan detay

-İşçilerinin çalışmalarını yakından takip eden Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz'ın konuşması



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da 6 Eylül’de başlayacak olan eğitim-öğretim sezonu öncesinde öğrencilerin temiz ve hijyen ortamda eğitim görebilmesi için kapsamlı çalışma başlatıldı Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi tarafından 6 Eylül’de başlayacak olan eğitim-öğretim sezonu öncesi öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitime başlaması için okullarda kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin temiz bir ortamda okula başlaması için ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Temizlik ekipleri sınıflar ve koridorlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirirken, özellikle okul bahçesi ve merdivenler deterjanlı su ile yıkanıyor. Atakent Mahallesinde bulunan Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu’nda gerçekleştirilen temizlik çalışmasını Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz da takip etti. Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, 2021-2022 eğitim sezonu öncesi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla okullarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını ifade ederek, öğrencilerin temiz bir ortamda eğitime başlamasını hedeflediklerini dile getirdi. Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz da Başkan Baydilli’ye ve temizlik işleri ekiplerine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Karaköprü Belediyesi temizlik işleri dezenfekte ekibi 6 Eylül öncesi ilçedeki okulların tamamını temizlik işleminden geçirerek tertemiz ortamda derslere başlanmasını hedefliyor. (AHK-SD-

