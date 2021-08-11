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Şanlıurfa'da sel araçları sürükledi
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da sel araçları sürükledi

Şanlıurfa'da sel araçları sürükledi

Şanlıurfa'da sel araçları sürükledi

Yağmur Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Altın Sağanak 

-selin şiddetinden detaylar
-Sel sularına kapılan araçlardan detaylar
-Fıstık tarlalarına dolu vurması
-Mahallede sel sularının akması
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış birçok yerde yaşamı olumsuz etkiledi. Horzum Mahallesi'nde sağanak yağmur sele neden olurken sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi. Karaköprü ilçesine bağlı Horzum Mahallesi'nde meydana gelen sağanak, sele neden oldu. Horzum’da birçok bahçe sel suları altında kaldı. Selin en çok vurduğu mahallede araçlar da sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendi. Mahallenin yollarında ise derin yarıklar oluştu. Bazı duvarlar ise yağışın şiddetine dayanamayarak devrildi. Sağanak yağışın ardından bu kez dolu etkili oldu. Birçok bölgede etkili olan dolu halen toplanmamış olan fıstıklara da zarar verdi.
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