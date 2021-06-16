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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da sarımsak hasadı başladı

Şanlıurfa’da sarımsak hasadı başladı

-Sarımsak hasadı, işçilerin detayları

Asad Tarım Irak 

-Hasattan detaylar
- Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesinde Çiftçi Yunus Altun, açıklaması
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde sarımsağın hasadı başladı.
Çiftçiler pandemi nedeniyle ihracatın durma noktasına geldiğini belirterek, mağdur olduklarını belirtti.
Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesinde Çiftçi Yunus Altun, 150 dönüm arazi üzerinde toprakla buluşturduğu sarımsağın hasadını yapmaya başladı.
Yaklaşık 40 derece sıcaklık altında tarım işçileri tarafından yapılan hasat, çiftçinin yüzünü güldürmedi. Çiftçi Altun, pandemi nedeniyle ihracatın olmadığını belirterek, düşük fiyat ile mağdur olduklarını söyledi.

Altun, sarımsağın kilosunu tarlada 2 ile 3 lira arasında aracılara sattıklarını aktardı. “Zor günler geçiriyoruz” Altun açıklamasının devamında, “Çiftçilerin ve tarım işçilerinin içerisinde olduğu durumu görüyorsunuz. 40 derece güneşin altında çalışıyoruz. Bu pandemi sürecinde ihracatın durmasından dolayı sarımsak para etmemeye başladı.
Bu da biz çiftçileri zor durumda bıraktı. Fiyat açısından mağdur olduk. Emeklerimizin karşılığını alamadığımız için zor günler geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. (BB-LO-Y)
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