Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'da saklandığı kümeste yakalanan 2 cinayetin şüphelisi tutuklandı

Şanlıurfa'da saklandığı kümeste yakalanan 2 cinayetin şüphelisi tutuklandı

Arşiv-

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Baraj Göleti Sahte Kimlik Güvercin Kümesi 


- Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde farklı tarihlerde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan ve saklandığı kümeste yakalanan cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesinde borç aldığı Aziz Y.'yi 2018 yılında öldürerek aracıyla Atatürk Barajı göletine atan İ.Y., olayın ardından kaçtı. Zanlı geçen yıl firari durumdayken de para konusunda tartışma yaşadığı kendi ağabeyi Fethi Y.'yi de öldürüp cesedini yine baraj göletine attı. Şüphelinin yakalanması amacıyla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bünyesinde kurulan özel ekip çalışma başlattı. Zanlının merkez Eyyübiye ilçesindeki bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Şüpheli İ.Y., üzerindeki sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla evin damındaki güvercin kümesinde gizlenirken yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme", "tehdit" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı