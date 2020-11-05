Şanlıurfa’da sağanak yağış zor anlar yaşattı

-Yağıştan genel detaylar

-Vatandaşın açıklamalar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, mahallelerde ise su baskınları yaşandı. Vatandaşlar yağışın biraz gecikmeli başladığını ama etkili bir şekilde devam ettiğini söyledi.



Sağanak yağış nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.



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