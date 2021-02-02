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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da rehine krizi... Rehin alınan 2 kadın kurtarıldı

Şanlıurfa’da rehine krizi... Rehin alınan 2 kadın kurtarıldı

olay yerindeki ekipler

Kayınbirader Harekat Polisi Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri Sağlık Görevlisi 

-özel harekat polislerinin eve girmesi
-zanlıyı gözaltına almaları
-kurtarılan kadınlar
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da kayınbiraderleri tarafından rehin alınan 2 kadın, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre psikolojik problemleri olan ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs, bıçakla 2 yengesini evde rehin aldı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda özel harekat polisi, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede önlem alarak rehin alınan kadınları kurtarmak için operasyonun düğmesine bastı. Binanın içerisine giren özel harekat polisleri, zanlıyı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Büyük bir korku ve panik yaşayan kadınlara ambulansta müdahale edildi. Kapıya yanaştırılan polis aracına konulan zanlı yoğun güvenlik önlemleri arasında karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SD-
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