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Şanlıurfa’da radarlı hız tespit göstergesi kuruldu
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da radarlı hız tespit göstergesi kuruldu

Şanlıurfa’da radarlı hız tespit göstergesi kuruldu

cihazların takılışı

Teknoloji Hız Sınırı Yenilikçi Projeler Aşı Çakal 

-cihazlaradan detay
-araçların geçişi
-radar tespit cihaının test edilişi
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da kent trafiğini rahatlatmak için teknolojinin sunduğu imkânlardan sonuna kadar yararlanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, “Akıllı Ulaşım Stratejileri” kapsamında yenilikçi projelerden birini daha hayata geçirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğünce kentin en işlek bulvarlarına radarlı hız tespit göstergeleri yerleştirildi. Kent genelinde kazaların minimuma indirilmesi amacıyla montajı yapılan radarlı hız tespit göstergeleri ile tüm araçların anlık hızı tespit edilerek hız sınırının aşılması durumunda sürücüler caddeye konulan LED ekran sayesinde uyarılıyor. İlk olarak 5 ana arterin pilot olarak belirlendiği çalışmalar kapsamında Şanlıurfa-Diyarbakır yolu, Şanlıurfa-Gaziantep yolu, Şanlıurfa-Mardin yolu, Şanlıurfa-Akçakale Yolu ve Karaköprü-Seyrantepe yolunda montajı bitirilen radarlı hız tespit göstergeleri devreye konuldu. Kurulan sistemle ana arterlerde hız sınırını aşan sürücüler cadde üzerinde kurulu LED ekranlarda biraz daha yavaş olmaları konusunda uyarılacak. Bu uygulamanın yaygınlaştırılmasını amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu proje ile sürücüleri uyaran sistemleri hayata geçirerek kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. (AHK-SD-
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