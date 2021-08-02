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Şanlıurfa’da patlayan elektrik trafosu alev topuna döndü
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da patlayan elektrik trafosu alev topuna döndü

Şanlıurfa’da patlayan elektrik trafosu alev topuna döndü

Trafonun patlama anları

Gürültü Elektrik Trafosu Kamera Yangın Cep Telefonu 

-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da bir elektrik trafosu dakikalarca patladı. Patlama çevrede korkuya neden olurken, ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patladı. Patlamanın ardından alev topuna dönen trafo büyük korkuya neden oldu. Trafodaki yangını görenler, durumu itfaiye ve DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekiplerinin akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri de yanan trafoya müdahale etti. Yetkililer patlamanın trafonun aşırı yüklenme sonrası ısınmasından kaynaklandığını belirtti.
Trafonun patlama anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
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