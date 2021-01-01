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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da pandemi konulu farkındalık çalışması

Şanlıurfa’da pandemi konulu farkındalık çalışması

Şanlıurfa’da pandemi konulu farkındalık çalışması

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Kırmızı Işık Farkındalık 


- Şanlıurfa’da trafiğin yoğun olduğu caddelerde yeni tip korona virüs salgınını konu alan bir farkındalık çalışması yapıldıŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Dairesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu Ekibinin hazırladığı çalışma kapsamında yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda ve en işlek noktalarda kırmızı ışıkta yola çıkarak maske mesafe ve temizliğe dikkat çekmek için pankartlı gösteride bulunuldu. Trafiğin aktığı noktalarda kırmızı ışıklarda yan yana dizilerek yaptıkları koreografi ile korona virüse karşı, "Maske, mesafe ve temizlik" mesajı veren ekibi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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