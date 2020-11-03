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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Olay yerinden detaylar

Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Kazada yapan araçlardan detaylar
-Emniyet ekiplerinden detaylar
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa -Suruç kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenmeyen 34 HN 5231 plakalı Fiat linea model otomobil ile 63 PD 878 plakalı Renault Toros model otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelerde kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SÖ-SD-
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