Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

-Kazada yapan araçlardan detaylar -Emniyet ekiplerinden detaylar -Genel detaylar
( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA
- Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa -Suruç kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenmeyen 34 HN 5231 plakalı Fiat linea model otomobil ile 63 PD 878 plakalı Renault Toros model otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelerde kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SÖ-SD-
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