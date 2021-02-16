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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil silahlı saldırı: 1 yaralı

Kurşunun isabet ettiği araçtan detaylar

Hastane Akalan Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Saldırı 

-Bölgedeki polis genel detaylar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan otoparktan 63 M 4968 plakalı hafif ticari aracıyla çıkan A.S. kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan A.S. tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SD-
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