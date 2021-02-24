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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Olay yerindeki yaralı kadınlar

Jandarma Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Yaralı Kadın Direksiyon 

-Vatandaşların yaralılara yardım etmesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kadın yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Kabahaydar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 ER 269 plakalı otomobil, orta refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kadın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza bölgesinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BB-LO-Y
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