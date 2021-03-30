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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da otobüsün çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa’da otobüsün çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa’da otobüsün çarptığı kadın öldü

Yolcu Otobüsü Yaralı Kadın 

-Yerde yatan yaralı kadından detaylar
-Genel kaza detayları
-Vatandaşların bekleyişi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki 63 AS 978 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Dağ’a (55) çarptı. Kazada ağır yaralanan Dağ, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğiti ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dağ, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü İ.Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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