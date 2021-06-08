Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da orman yangını

Şanlıurfa’da orman yangını

yangından görüntüler

Ormanlı Orman Yangını Yükselen Yangına Müdahale 

-yükselen alevler
-yapılan müdahale
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) -- Ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ormanlık alanda yanığı çıktı. Yüzlerce ağacın yandığı yangına, çok sayıda ekip müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi yakınlarında yer alan ormanlık alanda yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, dağlık alanda yangına müdahale etmeye çalışıyor. (Şİ-AOA-Y)
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement