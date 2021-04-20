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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da nüfusunun yarısına yakını çocuk

Şanlıurfa’da nüfusunun yarısına yakını çocuk

Arşiv görüntüler

( ŞANLIURFA )- Çocuk nüfusunda Şanlıurfa ilk sırada yer aldı ŞANLIURFA

Lyon Nüfus Oranı 


- Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2020 yılı çocuk nüfus oranlarını açıkladı.
Açıklamada Türkiye’de çocuk nüfus oranında ilk sırada yer alan Şanlıurfa’da nüfusun yaklaşık yarısı çocuklardan oluşuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2020 yılı çocuk nüfus oranlarını açıkladı.
Açıklamada 83 milyon 614 bin 362 kişinin yaşadığı Türkiye’de çocuk sayısının 22 milyon 750 bin 657 olduğu belirtildi. Çocuklar nüfusun yarısını oluşturuyor Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki verilere göre Türkiye’de çocuk nüfusunun nüfusa oranla en fazla olduğu il ise Şanlıurfa oldu. 2020 yılında toplam 2 milyon 115 bin 256 nüfusa sahip olan Şanlıurfa’da yüzde 54,3 ile yaklaşık 900 bin çocuk yaşıyor. Şanlıurfa’yı yüzde 42,8 ile Şırnak ve yüzde 40,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç il ise yüzde 17,3 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli olduğu belirtildi. (Şİ-SD-
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