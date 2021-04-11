Şanlıurfa’da Nisan soğukları vatandaşı üşüttü

-odun kesen esnaf

-odunların araca yüklenmesi

-odun almaya gelen vatandaş röportaj

-esnaf röportaj

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Hava sıcaklığı düşünce Şanlıurfalılar oduncular pazarının yolunu tuttu- Bu defa Nisan kapıdan baktırdı ŞANLIURFA



- Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da hava sıcaklığı günün en sıcak vaktinde 16 dereceye çıkarken, gece ise 3 dereceye kadar düşüyor. Nisan ayında alışılmışın dışında havaların aniden soğuması vatandaşı oduncu pazarına yönlendirdi. “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” sözü Şanlıurfa’da adeta “Nisan kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” olarak kendisini gösterdi. Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da geçen hafta hava sıcaklığı 28 dereceye kadar yükseldi. Havaların ısınmasıyla birlikte bir çok vatandaş biten odun ve kömürlerinin yerine yenisini alma gereği duymadı. Dün itibariyle havaların aniden soğuması vatandaşın hazırlıksız yakalanmasına neden oldu. Kent merkezinde gece saatlerinde 3 dereceye kadar inen hava sıcaklığı havanın en sıcak hissedildiği öğle vakti ancak 16 dereceye çıkıyor. Oduncular pazarının yolunu tuttular Kırsal bölgelerdeki yüksek yerlerde ise hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi derecelere kadar iniyor. Havaların aniden soğuması üzerine odun ve kömürleri biten vatandaşlar, oduncular pazarının yolunu tutmak zorunda kaldı. Birkaç gün yetecek kadar odun ve kömür alan vatandaşlar, araçlara yükleyerek evlerinin yolunu tutuyor. Pazardan odun alan Mustafa Belet, havaların çok düzensiz seyrettiğini belirterek, evine odun götürmek zorunda kaldığını söyledi.



Oduncu Pazarı esnafı ise son birkaç günde vatandaşların yoğun bir şekilde odun almaya geldiğini belirtti.





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