Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da nargile tütünü ile kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da nargile tütünü ile kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da nargile tütünü ile kaçak sigara ele geçirildi

Tron Elektronik Sigara Kaçak Sigara Kaçak Sigara 

-Tırın dorsesinde yapılan aramalar
-Ele geçirilen gümrük kaçağı sigara ve tütün
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında durdurulan bir tırın dorsesinde 1 ton 107 kg gümrük kaçağı nargile tütünü, bin paket gümrük kaçağı sigara ile elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda Şanlıurfa-Gaziantep otoban bağlantı noktasında bir tır durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama da tırın dorse ve çekici kısmında, 1 ton 107 kg gümrük kaçağı nargile tütünü, 500 paket gümrük kaçağı sigara, 500 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SD-
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement