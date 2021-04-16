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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da motosiklet denetimi

Şanlıurfa’da motosiklet denetimi

durdurulan motorlardan detay

Polis Trol 

-plakasız motosikletten detay
-polislerin sürücüleri arama kontrol detayı
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kent merkezinde motosiklet sürücülerini denetledi. Denetimlerde kurallara uymayan ve evrakları eksik olan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında motosiklet denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde evrakları bulunmayan ve trafikten men edilen motosikletler toplandı. Yaklaşık 200 motosiklet ve sürücüsüne ise eksik evrak ve kurallara uymadıkları için cezai işlem uygulandığı belirtildi. Ekiplerin Ramazan boyunca denetimlerine devam edeceği öğrenildi.
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