Şanlıurfa’da minik çocuklara doğa aşısı

- minik çocukları müzik ve çeşitli etkinliklerle eğlendirmek

-Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin konuşması

-minik çocukların renkli kıyafetli defilesi

-minik çocuklarla birlikte tohumun toprakla buluşması



( ŞANLIURFA )- Minik çocuklarla tohum toprakla buluştu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesinde minik çocuklara “Geri Dönüşüm Temalı Çevre Şenliği” kapsamında çevre koruma ve doğa aşılaması yapıldı. Karaköprü Belediyesi tarafından doğayı korumak ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak için dernek ve kreş görevlileri tarafından çocuklar için özel stantlar kuruldu. Karaköprü Belediyesi geri dönüşüm bölümünde yapılan etkinlikte minikler hem eğlendi hem de çevre bilinci edindi. Etkinlik, Karaköprü Belediye Başkanı metin Baydilli’nin katılımıyla başladı.

Etkinlikte minik çocuklar renkli kıyafetlerle defile gösterisi yaptı. Daha sonra ebru sanatı etkinliği, sonrasında ise minik çocuklara doğadaki yaprak çeşitleri tanıtımı ve minik çocuklarla birlikte tohumlar toprakla buluşturuldu. Baydilli çocuklara kendi elleriyle tohumlu verdi. Daha sonra çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Baydilli, “Karaköprü Belediyesi çevre birimi olarak, çevreyi çocuklara tanıtmak, özellikle bu bilinci onlara aşılamak adına etkinliklerimiz devam ediyor. Bu gün buradaki etkinlilerle çevrenin ne şekilde korunması gerektiğini, çevre olmasa insanın olmadığını, doğayı korumamız gerektiğini, doğayı korursak doğanında bizleri koruyacağını öncelikle onlara bilinçli bir şekilde anlatmak. İnşallah bizler çocuklarımıza çevre bilincini en güzel şekilde aşılayacağız. Bu şekilde öncelikle Karaköprü daha güzel bir Şanlıurfa, daha güzel bir Türkiye oluşturmuş olacağız. Bu Şanlıurfa’nın özelliği Türkiye’nin en genç İli olması. Şanlıurfa yaş ortalaması 20 olan 0 ile 32 yaş arası yüzde 72 nüfusa sahip olan bir il. Yaklaşık 700 bin öğrencinin olduğu bir il. Bu bilinci buradaki öğrencilerden başlatmış olacağız. Onların bu koduna daha hassas olmalarını onlara aşılarsak bu konuyu en güzel şekilde aşacağım konusundayım” şeklinde konuştu.

Etkinliğe Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ ve çok sayıda kreş görevlileri katıldı.





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