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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Genel kaza detayları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Hastane Trafik Kazası Bild 


- Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 63 ACA 230 plakalı Renault marka otomobil, İ.Y. idaresindeki 63 S 1583 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan 2 yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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