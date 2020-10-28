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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da mezarlıklarda kandil yoğunluğu

Şanlıurfa'da mezarlıklarda kandil yoğunluğu

Şanlıurfa

Cennet Doğum Günü İslam Kandil Peygamber 

-Mevlid Kandilinde vatandaşlar mezarlıklara akın etti
-mezarlıklara ziyaret
-Kur'an-ı Kerim okunması
-vatandaşların konuşması
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Şanlıurfa’da Mevlit Kandili dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Kandil gününde vatandaşlar mezarlıklara adeta akın ederek hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret etti. Şanlıurfa Bediüzzaman Aile Mezarlığında yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar, burada dualar edip Kuran-ı Kerim okudu. Bazı vatandaşlar yakınlarının kabri başında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı. Mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlardan Mehmet Ziya Demirbaş, kandilde yakınlarının kabrini ziyaret ettiğini belirterek, “Mevlidi Nebi Haftası ve bugün peygamber efendimizin doğum günü. Bugünü inşallah hep birlikte idrak edeceğiz. Tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum” dedi.
Yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlardan Mehmet Çerkez ise, “Bende rahmetli babamı bugün ziyarete geldim. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet etsin. Bütün ölmüşlerimiz cennetlik olsun. Bizler vefat eden yakınlarımızı ziyarete bulunmasak belki ilerde çocuklarımız da bizleri ziyaret etmez. Çok şükür bizde bu mübarek günde yakınlarımızı ziyaret edip dualarımızı ettik" şeklinde konuştu.
Vatandaşlardan Müslüm Bayır da, “Bütün Müslüman aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum. Sadece Mevlid kandilinde değil de diğer günlerde de yakınlarımızı ziyarete bulunup mezarlarımızın bakımlarını yapmalıyız. Mezarlıklarımız bizim kutsal yerlerimizdir. Mezarlıkları bol bol ziyaret edip dua okumamız lazım diye düşünüyorum” İfadelerini kulandı. (MB-BB-SD-
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