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Şanlıurfa'da mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa'da mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma

Şanlıurfa'da mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma

mezarlıklara giden vatandaşlar

Su Bayramlaşma Irak 

-mezarlıklarda kuran okuyan vatandaşlar
-mezarlıkları sulayan vatandaşlar
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da binlerce vatandaş kent merkezindeki mezarlıklarda yakınlarının mezarını ziyaret ederek kabri başında Kuran okudu. Kurban Bayramı’nın ilk günü sabahın erken saatlerinde namazını kılan vatandaşlar, kent merkezindeki mezarlıklara akın etti. Yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar, mezar başındaki ağaçlara su verdi, mezarlık çevrelerinde temizlik yaptı. Kur’an-ı Kerim’in ve Fatihaların okunduğu kabirlere çiçek ve bayram şekerleri bırakıldı. Mezarlık ziyaretleri sürüyor.
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