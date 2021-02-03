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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da metruk yapılar yıkılıyor

Şanlıurfa’da metruk yapılar yıkılıyor

Şanlıurfa'da metruk yapılar yıkılıyor

Trol 

-İş makinesinin yıkım çalışmasından detay
-Yıkım görevlilerinden detay

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi tarafından mahallelerin güvenliğini sağlamak amacıyla tespit edilen metruk yapılar yıkılıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü, riskli ve metruk yapılarla ilgili denetimlerine bölge bölge devam ediyor. Halkın sağlığını korumak ve mahalle güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda, Beyaz Masa Hattına gelen taleplerin de incelemeleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, bu kapsamda yürüttüğü denetimlerde İpekyol ve Yenişehir mahallelerinde tespit edilen metruk yapılarla ilgili çalışmalar başlattı. Yapılan incelemeler sonrası, iş makineleriyle yapıların kontrollü bir şekilde yıkım işlemleri gerçekleştirildi.
Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda değerlendirmelerde bulunuyoruz. Amacımız riskli ve metruk yapıların önüne geçmek. Vatandaşlarımız da, bu kapsamda gördükleri yapılarla ilgili Beyaz Masa Hattını arayarak, bizlere ulaşabilir” dedi.
(MB-SD-
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