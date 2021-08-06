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Şanlıurfa’da mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa’da mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangından detaylar

Jandarma Yangın Ormanlı Altın Trol 

-Yangına müdahale edilmesi
-Soğutma çalışmalarından detaylar
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bulunan Çatak Mesire Alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre yangın, Bozova ilçesinde bulunan Çatak Mahallesindeki mesire alanında meydana geldi. Elektrik direğinden saçan kıvılcımların ormanlık alandaki kuru otları tutuşturduğu iddiasıyla çıkan yangına, Bozova Belediyesi İtfaiye ekipleri, orman bölge müdürlüğü ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı. İlçede Bozova Şehit Mehmet Taş Anadolu İmam Hatip Lisesi ormanlık alanında da çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Her iki yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. (BB-SD-
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