Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa'da 'Mescid-i Aksa ve Kudüs'e destek çadırı' kuruldu

Şanlıurfa'da 'Mescid-i Aksa ve Kudüs'e destek çadırı' kuruldu

Şanlıurfa 'da "Mescid - i Aksa ve Kudüs'e destek çadırı" kuruldu - Kurulan Çadır - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin konuşması - Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün konuşması - Memur - Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun'un konuşması - Katılımcıların Filistin için oluşturulan defterlere temennilerini yazması"Mescid - i Aksa ve Kudüs'e destek çadırı" kurulduŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerince "Mescid - i Aksa ve Kudüs'e destek çadırı" kuruldu.Rabia Meydanı'nda kurulan çadırının açılışında konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, çadırının kurulmasında emeği bulunanlara teşekkür etti.İslam coğrafyasındaki Müslümanların zulüm altında olduğunu aktaran Cevheri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm mazlumların sesi ve yanında olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise kentteki STK temsilcilerinin Filistin'e destek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek destekleri için teşekkür etti.İsrail'in masum insanların üzerlerine bombalar yağdırdığını dile getiren Beyazgül, çocukların, yaşlıların, kadınların öldürüldüğünü ancak dünyadan bir ses çıkmadığını aktardı.STK temsilcileri adına konuşan Memur - Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun da amaçlarının Filistinlilere yapılan zulümleri kınamak ve haykırmak olduğunu söyledi.

Çadır için vatandaşlardan destek isteyen Coşkun, Mescid - i Aksa'nın özgürleşmeden insanlığın da özgürleşmeyeceğini ifade etti.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da birer konuşma yaptı.Türk ve Filistin bayrakları taşıyanlar ise sık sık tekbirler getirdi.Konuşmaların ardından, içinde fotoğrafların ve yardım kutularının olduğu çadırı gezen katılımcılar, Filistin için oluşturulan defterlere temennilerini yazdı.

Sivil Toplum Kuruluşu Mazlum İslam Sivil Toplum İsrail 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement