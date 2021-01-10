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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın

Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın

yangından görüntü

İtfaiye Aracı Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinden görüntü
-dumanlar
-detaylar

( ŞANLIURFA -1) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait lojistik deposunda yangın çıktı.Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait lojistik deposunda yangın çıktı. Büyük yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
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