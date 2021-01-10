Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın

- Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait lojistik deposunda yangın çıktı.Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait lojistik deposunda yangın çıktı. Büyük yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
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