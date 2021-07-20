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Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı sevinci
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı sevinci

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı sevinci

camide saf tutan vatandaşlar

Bayram Namazı 

-bayram namazı kılınışı
-namaz sonrası salavat okunması
-cami avlusu ve yeşil alanlarda namaz kılınması
-namaz sonrası poşet ve çeşitli ikramların dağıtılması
-genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Camiler bayram namazında doldu taştı ŞANLIURFA

- Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Kurban Bayramı Namazı sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı. Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı heyecanı yaşandı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte camilerin yolunu tutan vatandaşlar, ilk önce bayram vaazını dinledi. Namaz vaktinin yaklaşmasıyla birlikte hatip tarafından bayram namazının nasıl kılınacağı ile ilgili cami cemaatine bilgi verildi.
Saatlerin 05.52 göstermesiyle birlikte bayram namazı için saf tutuldu. Bayram Namazının ardından bayram hutbesi okundu. Bayram hutbesinde kurban paylaşmanın önemine değinildi. Kılınan namazın ardından bazı camilerde çeşitli ikramlar ile çöp poşetleri dağıtıldı.
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