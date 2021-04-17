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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da korona virüs sessizliği

Şanlıurfa'da korona virüs sessizliği

Şanlıurfa

Hafta Sonu Kalaba Etiler 

-Ramazan ve korona sessizliği
-Havadan ve yerden görüntülenen kent
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA -DRONE) ŞANLIURFA

- Korona virüs vakalarındaki artışın ardından tüm illere gelen hafta sonu kısıtlaması kapsamında havadan görüntülenen Şanlıurfa sessizliğe büründü. Ramazan ayında alınan korona virüs tedbirleri genişletilerek, vaka sayısı düşük olan illerde de hafta sonu kısıtlamaları kaldırılmıştı. Vaka artışını engellemek ve yeni vakaların önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında Şanlıurfa sessizliğe büründü. Havadan da görüntülenen kentte, hafta sonu kalabalığın en yoğun hissedildiği tarihi ve turistik mekanlar boş kaldı. Cuma günü saat 19.00’da başlayan kısıtlama, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak. (BB-SD-
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