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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da korona denetimleri sürüyor

Şanlıurfa'da korona denetimleri sürüyor

Ekiplerin mahalle mahalle gezerek vatandaşları anonslarla uyarması

Hafta Sonu İsaf Toplu Taşıma Şehir İçi 

-Maske, mesafe, temizlik kurallarının anlatılması
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Korona virüs salgınında düşük riskli il olarak devam etme kararlılığının sürdürüldüğü Şanlıurfa’da, valilik koordinesinde tüm kamu kurum kuruluşları seferber oldu. Uzun süre devam eden hafta sonu kısıtlamaları ve lokanta, restoran gibi iş yerlerinin kapalı kaldığı günlere geri dönmek istemeyen Şanlıurfa’da, her alanda yapılmaya devam eden denetimlerle vatandaşlar duyarlı olmaya davet ediliyor. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde oluşturulan denetim ekipleri, il pandemi kurulu ve il hıfzıssıhha kurullarında alınan kararların sahadaki uygulamasını sıkı şekilde takip ederken, bugün gün boyu devam eden denetimler kapsamında şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları, taksiler, otogar işletmeleri, otel, motel, misafirhane gibi konaklama tesisleri ile sanayi iş yerleri ziyaret edildi. Konaklama, ulaşım ve toplu halde bulunulan alanlara girişte HES kodu sorgulaması, maske ve kapasite gibi konuların denetlendiği faaliyetlere, anonslu araçlar da destek verdi.
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