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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Şanlıurfa’da kaza anları mobese kameralarına yansıdı

- Şanlıurfa’da kaza anları mobese kameralarına yansıdı

Şanlıurfa’da kaza anları mobese kameralarına yansıdı

Trafik Kazası Bild Kamera Mobese Mobese Kameraları 

-Geri geri gelen çöp toplama aracı ile bir otomobil çarpıştığı anlar
-Motosikleti ile seyir halindeki sürücü kayganlaşan zeminde kaldırıma çarparak devrildiği anlar
-Yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazası mobese kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesinde meydana geldi. Geri geri gelen çöp toplama aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kazada çöp toplama aracı ile otomobilde maddi hasar oluştu. İkinci kaza ise, Haliliye Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Motosikleti ile seyir halindeki sürücü kayganlaşan zeminde kaldırıma çarparak devrildi. Yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza anları mobese kameralarına yansıdı. (BB-LO-Y)
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