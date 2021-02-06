Şanlıurfa'da kaybolan 6 çocuğa zabıta ekipleri ulaştı

-Çocuklara çeşitli ikramların verilmesi

-Zabıta memurları ile çocuklar arasında sohbet

-Ailelerine teslim edilmesi

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA )-Zabıta ekipleri çocukları donmaktan kurtardı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da kaybolan ve soğuktan etkilenen 6 çocuğa zabıta ekipleri, ulaştı. Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesinde yaşları 4 ile 6 arasında değişen akraba yabancı uyruklu 6 çocuğun kaybolduğu bildirildi.

Mahallede kontrollerde bulunan Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, caddedeki otobüs durağında çocukları fark etti. Ekipler, Türkçe bilmeyen ve soğuktan etkilenen çocukları araca alarak zabıta karakoluna götürdü. Ayaklarında ayakkabı bulunmayan çocukların karakolda ısınmasını sağlayan ekipler, çocuklara bisküvi, kek ve meyve suyu ikram etti. Çocukları kucaklarına alan zabıtalar, bir süre onlarla sohbet etti. Çocuklar daha sonra polis karakoluna götürülerek ailelerine teslim edildi. Çocuklarına kavuşan aileler, zabıta ekiplerine teşekkür etti.



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