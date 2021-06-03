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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü

Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü

Otomobilden detaylar

Jandarma Trafik Kazası Katliam Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerindeki jandarma ve sağlık ekipleri
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Çermik karayolunun 25. kilometresi Dağbaşı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 27 BRR 19 plakalı Fiat marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu köprüden aşağı düştü. Yaşanan kazada, ilk belirlemeye göre 5 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri sürüyor. (BB-SVY-
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