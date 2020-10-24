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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da Karadeniz rüzgarı

Şanlıurfa’da Karadeniz rüzgarı

Drone görüntüsü

-Arabadaki vatandaşlardan detaylar
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Selçuk Balcı sevenleriyle buluştu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da düzenlenen "Açık havada arabada konser" etkinliğinde sahne alan sanatçı Selçuk Balcı şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Açık havada arabada konser" etkinliğinde sahne alan sanatçı Selçuk Balcı şarkılarını Şanlıurfalılar için seslendirdi. Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen etkinliğe araçlarıyla gelen katılımcılar, korona virüs tedbirleri çerçevesinde ateşleri ölçüldükten sonra alana alındı. Araçların sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldığı organizasyonda, vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. Vatandaşlar, Selçuk Balcı'nın şarkılarına araçlarının içerisinden eşlik etti. Karadeniz rüzgarının estiği gecede gönüllerince eğlenme fırsatı yakalayan Şanlıurfalılar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
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