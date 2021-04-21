Şanlıurfa’da kanlı pusu: 1 ölü, 1 yaralı

-candaki delikler

-araçtaki silah ve eşyalar

-aracın önündeki boş kartuşlar

-inceleme yapan polisler

-hastane görüntüsü

-ağlayan yakınlarının sesleri

-ölen şahsın fotoğrafları

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA )- Delik deşik ettikleri aracın sürücüsü hayatını kaybetti- Genç kız abisinin silahını alıp saldırganlara karşılık verdi ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde pusuya düşürülen otomobilin sürücüsü açılan ateş sonucu hayatını kaybederken saldırganlara silahla karşılık veren kız kardeşi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Ceylanpınar çıkışında yaşandı. Kız kardeşi Fikriye A. ile birlikte Ceylanpınar ilçesi istikametine giden Şahin Aydın’ın (25) kullandığı 63 ACA 783 plakalı otomobilin önü seyir halindeyken başka bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen şahıslar tabanca ile sürücü Aydın'a ateş etmeye başladı.

Çok sayıda merminin isabet ettiği Şahin Aydın ağır yaralandı. Kız kardeşi silahla karşılık verdi Abisinin vurulması üzerine araçtaki silahı alan kız kardeşi Fikriye A., saldırganlara karşılık verdi. Kullandıkları araca binen saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bölgeye sağlık ekipleri ile çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Şahin Aydın ile elinden yaralanan kız kardeşini ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahin Aydın, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye giden şahsın yakınları sinir krizi geçirdi. Araç içinde ve çevresinde onlarca mermi kovanı olduğu gözlendi. Bölgede inceleme yapan polisler, kaç kişi oldukları henüz belirlenemeyen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ



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