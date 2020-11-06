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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da kanarya hırsızlığı

Şanlıurfa’da kanarya hırsızlığı

Şanlıurfa’da kanarya hırsızlığı

Parmak Polis Muhabbet Akalan Hırsız 

-2 bin lira değerindeki kanarya hırsızlığı
-Dükkandan detaylar
-Açıklama
-Polis detayı
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA )- 2 bin lira değerindeki kanarya hırsızlığı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde hırsızlar, yabancı uyruklu gencin 2 bin lira değerindeki kanaryalarını çaldı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu Muhammed Hüseyin, sabah saatlerinde evlerinin altında bulunan dükkanda kanarya ve muhabbet kuşlarını beslemeye gitti. Muhammed, bu sırada dükkanın bir camının kırıldığını ve üzerinde kan lekelerinin olduğunu gördü. Durumun polise bildirilmesiyle olay yerine giden polis, hırsızların kan ve parmak izleri örneklerini inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Kanaryaları çalınan Muhammed Hüseyin de hırsızların yakalanması ve kanaryaların bulunmasını istedi. Hüseyin, “Hırsızların yakalanmasını istiyorum. Benim kuşlarımı çaldılar bari başkalarına ait eşyaları çalmasınlar” ifadelerini kullandı.
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