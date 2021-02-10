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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da kan donduran olay...Eşini öldürüp intihar etti

Şanlıurfa’da kan donduran olay...Eşini öldürüp intihar etti

-Şanlıurfa’da kan donduran olay

Hastane Adli Tıp Jandarma Alacak Verecek Meselesi Adli Tıp Kurumu 

--Eşini öldürdü intihar etti
-Olay bölgesi ile adli tıp kurumundan detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tartıştığı kadını av tüfeğiyle öldüren kişi, intihar etti.Edinilen bilgiye göre olay Haliliye ilçesine bağlı Güneş Mahallesinde meydana geldi. Bir evde iddiaya göre, H.K. ile M.G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu av tüfeğiyle M.G.'yi vuran H.K., aynı silahla kendisini de vurdu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.K. de yaşamını yitirdi. Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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