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Şanlıurfa’da kamyonet takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa’da kamyonet takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da kamyonet takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza yapan araç

Hastane Jandarma Altın Ağır Yaralı Direksiyon 

-Olay yeri
-Olay yeri polis ve jandarma
-Hastane, acil ve morg
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde takla atan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolunun 7’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru seyir halinde bulunan Nadir Ekin idaresinde ki Toyota markalı 61 JA 090 plakalı araç sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan Ramazan Özay, Kadir Özdemir, Mesut Budak ve Mehmet Karakuş yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre hastanede tedavi altına alınan ağır yaralılardan Mesut Budak ve Mehmet Karakuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenler Siverek Hastanesi Morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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