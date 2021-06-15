Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da kadın emeği pazarı yeniden açıldı

Şanlıurfa’da kadın emeği pazarı yeniden açıldı

Pazardan görüntüler

Doğal Ürün Organik Ürün El Emeği Göz Nuru Çalışan Kadın 

-çalışan kadınlardan detaylar
-kadınların ürünlerinden detaylar
-El işi dokuma yapan kadınlardan detay
-Pazarda ürünlerini sergileyerek satışa yapan kadınların açıklaması
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) -- El emeği göz nuru ürünler pazarda sergileniyor ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı (KEDÜP), yeni normalleşme süreci kapsamında tekrar açılarak hizmet vermeye başladı.
Karaköprü Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılan Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı, uzun bir süre pandemi nedeniyle kapılarını kapatmıştı. Yeni normalleşme süreci kapsamında tekrar açılarak hizmet vermeye başlayan pazarda, kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergilemeye devam ediyor. Yaşam Sokağı'nda faaliyet gösteren pazarda kadınların kendi el emeği olan ürünler ile doğal ürünler sergilenip satışa sunuluyor. Korona virüs önlemleri dikkate alınarak faaliyet gösteren pazar, Pazartesi ile Cuma günleri 08.00-17.00 saatleri arasında açık olarak hizmet veriyor. Hamur işlerinden turşuya, doğal kurutmalıklardan biber reçeline kadar birçok organik ürünün satışa sunulduğu pazar, el işi örgüleriyle de dikkat çekiyor. Kadınlar haftanın iki günü ücretsiz olarak açılan pazarda, evde oturarak zaman geçiren tüm kadınların pazara gelerek ürünlerini satışa sunabileceklerini belirtti.
(BB-SVY-
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement