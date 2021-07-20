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Şanlıurfa’da kaçan boğalar sahibine zor anlar yaşattı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da kaçan boğalar sahibine zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’da kaçan boğalar sahibine zor anlar yaşattı

boganın trafikte kaçma anı

Kaçan Kurbanlık Büyükbaş Hayvanlar Akalan Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-boğanın otomobil ile kıstırılma detayı
-boğayla 8 kişinin mücadelesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da kaçan kurbanlık büyükbaş hayvanlar sahiplerine zor anlar yaşattı. Peşlerinden koşulan kurbanlıklar, belediye ekiplerinin yardımlarıyla yakalandı. Kentin bazı noktalarında kesilmek istenen kurbanlıklar yine sahiplerinin elinden kaçtı. Vatandaşlar kaçan büyükbaş hayvanları yakalamak için seferber oldu. Cadde ve sokaklarda ortalığı birbirine katan büyükbaşlar, yoğun uğraşlar sonucunda vatandaşların ve belediye ekiplerinin desteğiyle yakalandı. Bu arada Evren Sanayi bölgesinde kaçan büyükbaş hayvanı kuyruğundan yakalamak isteyen bir kişinin yere kapaklandığı görüldü.
(AHK-LO-Y)
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