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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa'da kaçak kazıda bulanan mezar koruma altına alındı

Şanlıurfa'da kaçak kazıda bulanan mezar koruma altına alındı

Mezarın Bizans Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen mezardan detaylar

Jandarma Karakolu Jandarma Kaçak Kaçak Kazı Akalan 

-Mağara görünümündeki mezar detayları
-Mezar taşı olduğu değerlendirilen taşlardan detaylar

( ŞANLIURFA ) -- Mezarın Bizans Dönemi'ne ait olduğu tahmin ediliyor ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde izinsiz kazıda ortaya çıkan Bizans Dönemi'ne ait mezar odası koruma altına alındı. İzinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kale Mahallesi'nde izinsiz kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanın, Bizans Dönemi'ndeki bir komutanın 15 metrekare çapındaki mezar odası olduğu belirlendi. Alan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı. Şüpheliler işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SD-HA-Y)
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